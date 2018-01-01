اشتباكات وحالات طعن بين جماهير إنتر ونابولي

مباراة حافلة بالأحداث خارج وداخل الملعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهد محيط ملعب "جيوسيبي مياتسا" أحداثاً مؤسفة في أعقاب المباراة التي جمعت إنتر بضيفه نابولي مساء الأربعاء ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وانتصر إنتر بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة في لقاء مثير شهد حالتي طرد لكلاً من كاليدو كوليبالي ولورينزو إنسيني، وشابه هتافات عنصرية من الجماهير نحو نابولي وكوليبالي بالأخص.

وقالت السلطات الإيطالية أن أربعة مشجعين تابعين لنابولي تعرضوا للطعن بعد المباراة، ثلاثة أصيبوا بجروح سطحية، بينما الرابع في حالة خطرة ونُقل إلى مستشفى. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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تحليل | إنتر × نابولي - قمة تأتي في الوقت الخاطئ

هدف لاوتارو هو الهدف الأول الذي يزور شباك نابولي من لاعبي إنتر منذ إبريل 2016.. منذ 496 دقيقة تحديدًا! 🙅‍♂️ pic.twitter.com/RzzNEBKfRi — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

أنشيلوتي يهدد بانسحاب نابولي بسبب كوليبالي

بينما تعرض مشجع لإنتر للدهس من سيارة مسرعة أثناء الاشتباكات وحالته خطرة بحسب التقارير الصحفية الواردة من ميلانو.

وتلقى جمهور إنتر عدة انتقادات بسبب تصرفاته في مباراة سهرة الأربعاء بسبب الهتافات العنصرية وأصوات القردة بحق كوليبالي، بالإضافة لترديد هتافات على شاكلة "إغسلو أنفسكم بالنيران" لجماهير نابولي، في إشارة للبركان الشهير بالمدينة.

وتعود العداوة بين الجماهيرين للجغرافية الإيطالية وانتماء نابولي للجنوب وإنتر للشمال الغني وما يفرق بين الطرفين من فوارق طبقية واجتماعية تسببت في عديد المشاكل بالماضي.

وأدت الخسارة لتوسيع الفارق بين نابولي ويوفنتوس في قمة الترتيب إلى تسع نقاط رغم تعثر الأخير أمام أتالانتا.