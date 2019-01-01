ساوثيجت: إنجلترا خرجت أقوى من أزمة جوميز وستيرلينج

سعيد بالفوز على كوسوفو..

اعتبر جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن فريقه كان بحاجة لمباراة قوية كمباراة كوسوفو، مشيرًا في الوقت نفسه أن الأسود الثلاثة قد خرجوا أقوى من ذي قبل بعد التعامل المحكم مع أزمة جو جوميز ورحيم ستيرلينج.

جوميز وستيرلينج كانا قد تشاجرا في بداية معسكر هذه الجولة من التوقف الدولي مما أدى إلى استبعاد لاعب مانشستر سيتي عن مباراة الجبل الأسود الماضية، والتي فازتها إنجلترا بسبعة أهداف نظيفة.

وسجل ستيرلينج عودته خلال مباراة كوسوفو مساء الأحد، والتي انتصر فيها الإنجليز برباعية نظيفة، في الوقت الذي غاب لاعب ليفربول بسبب الإصابة في الركبة.

ساوثجيت تحدث عن هذه القضية وقال "أنت تتعامل مع أي صعوبات تواجهها، ولقد فعلت مجموعتنا هذا الأمر بشكل جيد حقًا، أعتقد أننا خرجنا من هذه المشكلة في حالة أقوى من قبلها.".

وعن المباراة قال "لقد كانت مباراة صعبة واختبارًا جيدًا للغاية بالنسبة لنا، لقد كانت صعبة حقًا على أرض الملعب، عانى لاعبونا من الانزلاق، كانت النجيلة سيئة كما هو واضح للجميع.".

"كنا بحاجة إلى مباراة أكثر قوة وتحديًا لنا، أنا سعيد لأن مرادنا قد تحقق، كان علينا أن نتحمل الضغط منهم وقد منحناهم بعض الفرص، هذا الأمر في ليلة أخرى قد يكون مشكلة حقًا. يمكن القول أيضًا أن هجومنا لم يكن رحيمًا اليوم عليهم."

واختتم متحدثًا عن لاعبيه اليوم "بالنسبة لتشامبرلين، فإنه شكّل إضافة حقيقية مع قوته في الركض وسرعته في الهجوم، كذلك أنا سعيد بهاري وينكس، لقد كان ممتازًا في كلا المباراتين وساعدنا في تهدئة الأمور عندما احتجنا لذلك.".

يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد لعب مباراة كوسوفو بدون دوافع تذكر، حيث ضمن الوصول إلى اليورو في أعقاب الانتصار على الجبل الأسود، وهو الأمر نفسه بالنسبة لكوسوفو، التي تأكد خوضها للملحق بعد الخسارة الجولة الماضية من التشيك بهدفين لهدف.