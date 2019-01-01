كين يتمنى التسجيل في كأس الأمم الأوروبية 2020 ويعبر عن سعادته بوينكس

تصريحات ما بعد مباراة كوسوفو..

أبدى هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبيرز، رضاه عن المستوى الذي قدمه المنتخب الإنجليزي خلال مباراة كوسوفو الأخيرة ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، مؤكدًا على أنه يتمنى أن تسنح له الفرصة للتسجيل في اليورو أيضًا.

كين سجل هدفًا في الرباعية التي أمطر بها الإنجليز شباك منتخب كوسوفو المكافح، في مباراة لم تكن ذات قيمة عالية كون الأسود الثلاثة قد ضمنوا بالفعل الوجود في اليورو من الجولة الماضية، في الوقت الذي ستلعب فيه كوسوفو الملحق.

قائد الإنجليز تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لقد كانت مباراة صعبة في ملعب صعب، لقد ربحنا التأهل قبل المباراة وهم عرفوا مصيرهم، لذلك لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لنا من الناحية الذهنية.".

"ولكنني أظن أننا نجحنا ذهنيًا للغاية، عرضناهم لضغط قوي وتمكنا من الفوز بأربعة أهداف. لقد كانت جولة دولية ناجحة، انتصرنا في مباراتين وبشباك نظيفة، واليوم تحديدًا كان الوضع صعب، فأرضية الملعب كانت سيئة."

إنجلترا كانت قد انتصرت على الجبل الأسود يوم الخميس الماضي بسبعة أهداف نظيفة على ملعب ويمبلي، وقد شارك كين في السباعية بإحرازه لهاتريك، مع الهدف الذي أحرزه اليوم صار هداف التصفيات وتفوق على كريستيانو رونالدو نجم البرتغال.

"كمهاجم أريد تسجيل الأهداف والفوز في المباريات، أنا أحب إحراز الأهداف كحال أي مهاجم، وآمل أن استمر في التسجيل وأتمكن من ذلك في الصيف المقبل (يقصد في بطولة اليورو)."

وعن المنافسة داخل المنتخب قال "عندما تنظر إلى القائمة ستجد أن الجميع يلعبون بصورة أساسية في فرقهم إما في الدوري الإنجليزي أو في بطولات أخرى، إذا لم تكن تشارك أسبوعيًا فسيأخذ مكانك لاعب آخر لا محالة.".

هاري وينكس، زميل كين في توتنهام، أحرز اليوم الهدف الأول له على الصعيد الدولي، وقد أعرب كين عن سعادته بهذا الأمر، حيث قال "أنا سعيد له، إنه يستحق ذلك، آمل أن يستمر في المنتخب بنفس الأسلوب. في مركزه لدينا عدد كبير من اللاعبين، عليه أن يستمر في المنافسة.".

أما وينكس نفسه، فقد عبّر عن سعادته بالهدف، فقال خلال تصريحات له بعد المباراة "لقد حققت حلمي، لم أفكر يومًا أن هذا قد يحدث، أحب الطريقة التي نلعب بها والطريقة التي سجلت بها، إنها لحظة عظيمة لي.".

كما تابع "أحب أن ألعب كمحور ارتكاز أو لاعب رقم 8، أحب القيام بالأمرين، من الصعب أن أقول أنا أفضل أو لا أفضل، فما دمت ألعب لإنجلترا هذا هو الأهم.".

وأتم "هناك نقاط يجب أن تُحسن، حتى بعد مباراة الجبل الأسود كان علينا التحسن في بعض الأمور، هذا شيء ندركه ولكن بالتأكيد من المهم أن نتحصل على النقاط من المباراة بأي حال ممكن.".