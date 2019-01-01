ساوثجيت ينفي اهتمامه بتدريب تشيلسي

المدرب الشاب مستمر مع إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، أنه مستمر في تدريب المنتخب الفترة المقبلة بعد الشائعات عن توليه تدريب تشيلسي.

التقارير تتحدث عن رحيل وشيك لماوريتسيو ساري عن تدريب تشيلسي ليوفنتوس، مما جعل أشعل التكهنات حول هوية خليفته.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي لمباراة سويسرا: "أنا أنتمي لإنجلترا، الأمر بسيط، لا يوجد أي سبيل لترك الفريق في هذا الوقت".

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مو معقول !👀

ياخي احترم عقولنا 😱



pic.twitter.com/n52DgsgFSv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

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وأكمل: "كل ما أفكر فيه هو أمم أوروبا الصيف المقبل والتحسن بهذا الفريق، لن أقبل أي عروض، الأمر ينطبق على مساعدي هولاند".

وواصل: "أتفهم أن سيأتي وقت سيردي التدريب بنفسه، هو الأفضل في منصبه بالبلاد، أنا سعيد بوجوده، ولكن حالياً تركيزه منصب على المنتخب".

إنجلترا تلعب عصر الأحد أمام سويسرا في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري أمم أوروبا بعد خسارتها في نصف النهائي على يد هولندا.