كين: الأسبوع الأخير كان مؤلماً

كين خسر بطولتين في آخر الأيام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد هاري كين، قائد إنجلترا وتوتنهام، على حزنه بسبب نتائج فرقه الأسبوع الماضي وفشله في التتويج بالبطولات.

كين خسر نهائي دوري الأبطال مع توتنهام أمام ليفربول، وسقط مع إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم أمام هولندا بعدها بأيام.

وقال كين للإعلام: "الموضوع مؤلم للغاية، الأسبوع كان يمكن أن يكون مختلفاً، وكلاعب محترف تحلم بالأمر".

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وأكمل: "تحلم برفع البطولات والفوز بالمباريات، الأمر سيؤلم طوال الصيف، ليس شيئاً تنساه بسهولة، ولكن الأيام تمر سريعاً والبريميرليج ستعود".

وواصل كين: "بلغنا نصف النهائي من ضمن 12 أفضل فريق في أوروبا، وعبر مجموعة صعبة مع كرواتيا وإسبانيا، هذا تقدم".

وختم: "التحدي الآن لهذا الفريق الشاب هو المضي قدماً والتعلم من هذه الإخفاقات الكبرى وتحقيق الانتصارات".

إنجلترا تلعب الأحد مع سويسرا في البرتغال لتحديد صاحب المرتبة الثالثة لدوري الأمم.