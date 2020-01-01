ساوثجيت: شجار ستيرلينج وجوميز كان إيجابيًا لنا

جاريث ساوثجيت يتحدث عن التأثير الإيجابي لشجار رحيم ستيرلينج وجو جوميز

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي إن الشجار الذي حدث بين جو جوميز ورحيم ستيرلينج جاء بنتائج إيجابية فيما بعد.

وكان ستيرلينج وجوميز قد تشابكا بالأيدي مع ظهور جروح سطحية بسيطة على وجه مدافع ليفربول نتيجة لهذا الشجار، والذي حدث بعد مواجهة الريدز أمام مانشستر سيتي في البريميرليج نوفمبر الماضي.

وتبع ذلك استبعاد ستيرلينج من معسكر المنتخب، مع وقوف جماهير الأسود الثلاثة في صف نجم مانشستر سيتي وإطلاق صافرات الاستهجان على مدافع ليفربول.

ولكن ستيرلينج كان ذكيًا في احتواء الموقف بتصريحاته وبالتصفيق لجوميز في وقت تلقيه لصافرات الاستهجان، مما خفف من حدة الأمور.

وحول ذلك، قال ساوثجيت إن الشجار الذي حدث بينهما تحول فيما بعد إلى نموذج إلى كيف يتم احتواء المشاكل المماثلة داخل الفريق الواحد.

وأضاف: "لقد تعلم كليهما من هذا الموقف وفاد الجميع، وأصبحنا أكثر تماسكًا فيما تلاه، وهو الأمر المثالي في كل موقف أن تتعلم منه درسًا"

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي ينتظر مواجهة إيطاليا في مارس المقبل استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية صيف 2020، في مشاركة سيسعى خلالها لمحو خيبة المشاركة الماضية في 2016 حين خرج من ثمن النهائي أمام أيسلندا.