ساري يعلن إصابة كرستيانو رونالدو

ساري يثير الشكوك حول رونالدو ويؤكد صعوبة مباراة بريشيا ويشيد بتحسن أداء يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إصابة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو واحتمالية غيابه عن مباراة الفريق أمام بريشيا.

وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي لمواجهة يوفنتوس وبريشيا والتي ستلعب مساء الغد، حيث تحدث عن صعوبتها وأثار الشكوك حول مشاركة صاروخ ماديرا.

وحول المباراة، أكد ماوريسيو ساري أن بريشيا فريق قوي ويقدم أداء مميزًا منذ صعوده إلى الكالتشيو هذا الموسم، مشددًا على ضرورة الحذر من قبل لاعبيه.

وأضاف: "كرستيانو رونالدو يشعر بتقلصات عضلية أبعدته عن التدريبات بالأمس، سنقيم حالته اليوم ونعرف هل سيكون قادرًا على المشاركة أم لا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وتابع: "يوفنتوس يتحسن تدريجيًا وهذا هو الطبيعي أن تتحسن بمرور الوقت، ما زلنا نعمل من أجل اللعب بالشكل الذي نريده، ومتفائل بما هو قادم"

وأردف: "هيجواين لم يتعرض لكسر في الحاجز الأنفي، لقد واجه صعوبة فقط في التنفس من خلال الضمادة، هو بخير ولا قلق عليه الآن"

وحول لاعبيه قال: "مفهوم المجموعة هو الشيء الذي لاغنى عنه، يجب أن نلعب ككتلة واحدة طوال الموسم خاصة في اللحظات الصعبة منه"

بالوتيلي: غير مهتم باللعب أمام كريستيانو رونالدو

يذكر أن يوفنتوس كان قد صحح أوضاعه بانتصار صعب على حساب هيلاس فيرونا الجولة الماضية عقب تعادلين متتاليين أمام فيورنتينا وأتلتيكو مدريد.