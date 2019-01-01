ساري يجتمع برونالدو لمناقشة أسلوبه مع يوفنتوس

البرتغالي سيلعب في مركز المهاجم الصريح

اجتمع ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس، مع مهاجم الفريق كريستيانو رونالدو، من أجل مناقشة مستقبل الفريق الفترة القادمة.

ساري استلم مهمة تدريب يوفي مؤخراً، خلفاً للمدرب السابق ماسيميليانو أليجري، لينهي رحلته القصيرة مع تشيلسي.

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تقارير صحفية أكدت أن ساري قرر استغلال الفترة الحالية، من أجل التعرف بشكل أكبر على لاعبي الفريق.

وأوضحت أن المدرب الايطالي اجتمع برونالدو وفابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس، لشرح أسلوبه مع السيدة العجوز الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يلعب البرتغالي دور المهاجم الصريح في خطة ساري الجديدة، وهو ما قد يساعده على تسجيل المزيد من الأهداف.

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خطة 4/3/3 التي لعب بها ساري كثيراً مع تشيلسي تعتبر هي الأقرب، بالإضافة لأسلوب 4/3/1/2 بوجود صانع ألعاب.

يذكر أن يوفنتوس يعتبر على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام بـ70 مليون يورو.