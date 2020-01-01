ساري: من الطبيعي أن أتمنى فوز نابولي

مدرب يوفنتوس برر تعلقه بأبناء الجنوب..

قال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، إنه لا يعلم لماذا أثارت جملته بعد مباراة نابولي الكثير من المشاكل.

ساري كان قد صرح عقب مباراة نابولي أنه لا يحب الخسارة ولكن إذا كان مقدراً لفريقه الخسارة فأنه يفضلها أمام فريقه السابق نابولي.

وأضاف ساري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فيورنتينا في الدوري: "من الطبيعي أن أظل متعلقاً بالنادي وهؤلاء اللاعبين الذين منحوني الفرصة لأكون ضمن أكبر المدربين في العالم وأتولى قيادة تشيلسي".

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وتابع: "لدينا بعض الأشياء التي تطورت في الأداء في الفترة الأخيرة ويجب علينا أن نتمسك بهذا الأمر".

وأردف: "نحقق نتائج أفضل في دوري الأبطال أفضل من الموسم الماضي، وتقدمنا في كأس إيطاليا أفضل من الموسم الماضي".

وعن عودة سامي خضيرة للفريق أكد أنه كان يعاني من الأنفلونزا في الأيام الماضية ولكن سيستغرق بعض الوقت حتى يعود للمجموعة والتدرب معنا".

واستكمل ساري علينا أن نفوز في كل المباريات علينا أن نحرز كل البطولات أنا أدرب نادٍ اعتاد على الفوز بكل البطولات وهذا أمر علينا أن نكون واعين له".

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وأعلن ساري عودة البوسني بيانيتش إلى الفريق وقدرته على المشاركة أمام فيورنتينا في الفترة المقبلة.

وعن المبادلة بين ماتويدي ورابيو في المشاركة يرى ساري أن السبب هو نوعية المباريات التي نخوضها وعلينا أن نكون في كامل التركيز عند اختيار التشكيل الأنسب للفريق.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.