زيكو: ميسي ليس في نفس المستوى مع بيليه ومارادونا

زيكو يرفض وضع ميسي في نفس الخانة مع مارادونا وبيليه، ويصف بيليه بالأفضل عبر كل العصور

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب رائع وصاحب مسيرة ذهبية، ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يوضع في خانة واحدة مع مارادونا وبيليه. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

وكان زيكو قد تحدث لإحدى الصحف البرازيلية مؤخرًا حول منتخب البرازيل وتصريحات بيليه الأخيرة ضد ميسي والتي سببت ضجة كبيرة في الوسط الكروي.

وقال زيكو: "ميسي لاعب عظيم، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولكن لاعب كدييجو أرماندو مارادونا أثبت أنه مؤثر لدرجة لا يتخيلها أحد"

وأضاف: "شخصيًا أرى مارادونا في مستوى قريب جدًا من ميسي ولكنه يتخطاه، وأرى بيليه في مكان آخر مع كامل الاحترام للثنائي وغيرهم من اللاعبين"

وكان بيليه قد اتهم ميسي مؤخرًا بأنه لاعب غير متكامل لأنه لا يسجل سوى بقدمه اليسرى فقط ولا يستطيع التسجيل بالرأس وبالقدم اليمنى.

يذكر أن ليونيل ميسي قد حل خامسًا في ترتيب أفضل لاعبي العالم خلال عام 2018، خلف كل من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وكيليان مبابي.