زيدان يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد

تصريحات الفرنسي قبل الجولة الأخيرة من الليجا

يؤمن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن الفريق الإسباني كان من الممكن أن يكون أفضل من دونه.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير زيدان هذا الموسم، سواء بالرحيل أو بالبقاء مع ريال لفترة أطول.

الفرصة متاحة أمام الفريق للفوز بالدوري الإسباني، لو سارت الأمور في صالحه بالجولة الأخيرة عندما يلعب ضد فياريال غدًا السبت.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة:"هل يمكن لريال مدريد أن يكون أفضل من دوني كمدرب؟ نعم بالتأكيد".

وأضاف:"في الوقت الذي انتقدني فيه الجميع طلبت السماح لنا بالعمل، هذا جزء من كرة القدم، نحن بطل الدوري الموسم الماضي واللاعبون كانوا يستحقون الفرصة".

وأما عن مستقبله:"إنه نفس السؤال، لن أجيب على ذلك، غدًا سنلعب مباراة هامة وهذا ما يهمني".

وعن الفشل في تحقيق الدوري:"لا يمكن إلقاء اللوم على اللاعبين لو حدث ذلك، كانت هناك العديد من الإصابات، ربما هناك بعض الأشياء بالنسبة لي، يمكنك دائمًا القيام بعمل أفضل وأنا دائمًا أنتقد نفسي".

مشاركة هازارد:"لديه مشكلة لكنها ليست كبيرة، لا نريد المخاطرة، إذا لم يتدرب مع الفريق اليوم لن يشارك غدًا".

تقييم الموسم:"في عام 2017 فزنا في المباراة الأخيرة وهذه متعة الدوري الإسباني، سنرى غدًا لو وصلنا إلى 10 أو 9.5 من 10 في التقييم النهائي للموسم".

ظهور راموس:"نعم سيكون معنا وسترونه غدًا في المباراة".

وعن عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا:"لم يكن لدي أي دور في عودته، هذا ما أراده وأنا سعيد جدًا من أجله، فعل أشياء رائعة في الملعب وأتمنى أن يستفيد الجميع منه".

وعلى جانب آخر تحدث دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، عن مباراته مع ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة من الليجا.

وقال الأرجنتيني:"إنه نهائي، يتقاتل فريقان من أجل أهداف مختلفة، وكلاهما سيضحي بحياته من أجل هذا الهدف".

وأضاف:"سنحاول التركيز على مباراتنا فقط، نتفهم أيضًا أن بلد الوليد لديه احتياجات مختلفة من المواجهة، ولكن الهدف واحد وهو الفوز".

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يذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الأول بجدول الليجا قبل الجولة الأخيرة ب83 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.

ومن ناحية أخرى ينافس بلد الوليد على الهروب من الهبوط، حيث يأتي بالمركز قبل الأخير بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن ويسكا السابع عشر بـ33 نقطة.