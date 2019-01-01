زيدان: أنا مع اللاعبين وسنقاتل حتى النهاية

زيدان يدافع عن لاعبي ريال مدريد عقب الخسارة أمام فالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه مع لاعبيه إلى النهاية، وإن الجميع سيقاتل فيما تبقى من الموسم.

وسقط ريال مدريد أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، ليتكبد زيدان خسارته الأولى في الولاية الثانية.

وبخصوص الخسارة، قال زين الدين زيدان: "كان علينا تفادي الهدف الأول، لم نحصل على أي شيء في الشوط الأول، لا أستطيع أن ألوم لاعبي"

وأضاف: "نفتقر إلى الوصول و التسديد والقيام بالمزيد من الخطورة في الامتار النهائية، هذه الحلول هي التي تقف بيننا وبين الانتصارات"

وتابع: "علينا قبول الهزيمة والتفكير في المباراة القادمة، لدينا ثمانية مباريات لانهاء هذا الموسم ويجب أن نفوز بها جميعًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وحول لاعبيه قال: "هذه المباريات ليست اختبار لأي من اللاعبين، المجموعة كلها لاعبين لريال مدريد وجميعهم نحن في حاجة لهم"

وأضاف: "سننهي في أفضل مركز ممكن وسنحاول ذلك، أودرويزولا جيد ومارسيلو كذلك، أحبه وسأعول عليه"

وحول المباراة قال: "فالنسيا لديها حافز أكبر للفوز بالثلاث نقاط ؟ بالتأكيد، فالنسيا تُراهن على التأهل لدوري الابطال وعلى بطاقه اوروبيه، نحن سنواصل العمل حتى نهاية الموسم واعتقد ان الدوافع لما تنقصنا الليله، لقد صارعنا وقاتلنا وقدمنا اشياء جيده"

وأضاف: "النتيجة مستحقة؟ لا، أعتقد أن المباراه كانت متكافئة، ريال مدريد دخل بشكل جيد لكن كان ينقصنا تسجيل هدف، لقد تعاملنا جيدًا مع الكره وكان ينقصنا الوصول لمرمى الخصم بفاعلية أكبر، أعتقد أن نتيجة التعادل كانت ستكون مستحقة أكثر"

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب في الدوري الإسباني خلال الوقت الحالي خلف برشلونة وأتليتيكو مدريد.