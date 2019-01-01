موسم للنسيان - أرقام كارثية لريال مدريد بعد الخسارة من فالنسيا

تعرف على الأرقام السلبية التي خلفتها الهزيمة من فالنسيا لريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد خسارة جديدة أمام فالنسيا في الجولة 30 من الدوري الإسباني ليستقر في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن الصدارة.

الخسارة أمام الخفافيش هي الـ 15 له خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات والتاسعة في الدوري الإسباني.

وأصبح هذا الموسم هو الأسوأ للنادي الملكي منذ 2008-2009 وقبل انضمام كريستيانو رونالدو وهو الموسم الذي خسر فيها البلانكوس 16 مباراة منها 10 في الدوري.

المشكلة الكبيرة التي يواجهها ريال مدريد حاليًا تتمثل في قلة عدد الأهداف المسجلة وكثرة استقبال الأهداف، إذ أحرز الملكي 53 هدفًا فقط واستقبل 36 بفارق 17 هدفًا فقط.

⚪️⚫️ ريال مدريد يسقط للمرة الأولى منذ عودة زيدان



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/ZuZ0WJKllB — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

خلال فترة تواجد صاروخ ماديرا لم يكن الفارق بين عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة قليل لهذه الدرجة، ففي الموسم الماضي كان الفارق 43 هدفًا في 2016-2017 كان 51 هدفًا.

وفي 2015-2016 كان 59 هدفًا وقبله كان 62 هدفًا وفي 2013-2014 كان 49 هدفًا وقبله كان 48 هدفًا وفي 2011-2012 كان 73 هدفًا وقبله 47 هدفًا وفي أول مواسم لاعب يوفنتوس الحالي كان الفارق 57 هدفًا.

ريال مدريد يبتعد عن صدارة الدوري الإسباني كما خرج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.