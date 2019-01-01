زيدان: مبابي يحلم باللعب لريال مدريد ولن نمنع بيل من الانضمام إلى ويلز

المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن مبابي كان حلمه ارتداء قميص الفريق الملكي

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد يوماً ما.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره جلطة سراي مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعرف المسؤولية التي تقع علينا، في مباراة الغد سنحاول تقديم مباراة رائعة أمام جمهورنا".

وتابع: "موقفنا كما هو، نحن نعرف ما يجب علينا فعله في مباراة الغد، لا أشعر بالقلق ولا أفكر إذا كانت مباراة كالنهائي أم لا، بل يجب علينا التفكير في تقديم مباراة جيدة".

وأردف: "نحن بحاجة إلى جماهيرنا معنا، نطلب منهم الدعم في اللحظات الصعبة، نحن بحاجة إليهم حتى النهاية".

وتطرق المدير الفني الفرنسي للحديث عن تقنية الفيديو وقال: "إنها شيء إيجابي، ولكن هناك البعض الحالات تحتاج إلى تفسير الحكام، في بعض الأحيان يقوم الحكم بمراجعة التقنية وبعض الأحيان لا، ولكن في النهاية علينا تقبل أخطاء الطرف الآخر".

وحول إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي قال زيدان: "سوف يقرر مستقبله بنفسه، الآن هو مع باريس سان جيرمان وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث، لقد قال إن حلمه هو الانضمام واللعب لريال مدريد".

وحول موقف جاريث بيل قال زيدان: "نريد أن يكون بيل على ما يرام ولكنه ليس كذلك، من حق منتخب بلاده استدعاءه نحن لا نتدخل في هذا، إن تم استدعاءه يجب أن يذهب ثم سنرى بعد ذلك، أتمنى أن يبقى معنا".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لديّ علاقة جيدة مع بيل، نحن نقول لبعضنا كل يوم صباح الخير، لا يمكن أن يكون لديك نفس القرب مع جميع اللاعبين، ولكن لم يحدث أي شيء بيني وبين بيل على الإطلاق".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني من مجموعته برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطتين عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل جلطة سراي الترتيب بنقطة وحيدة، ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بتسع نقاط.