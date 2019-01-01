زولا: موسم ساري مع تشيلسي صعب ولكنه استثنائي

سعيد بالعمل معه..

اعترف جيانفرانكو زولا، أسطورة تشيلسي، بأن الموسم الذي عمله كمساعد لماوريسيو ساري في تدريب البلوز، كان صعبًا للغاية لكنه في الوقت نفسه كان استثنائيًا إلى حد كبير.

زولا عاون ساري في تدريب تشيلسي في الموسم الماضي، وقد حقق الفريق اللندني لقب الدوري الأوروبي إلى جانب إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي مع خسارته لنهائي كأس كاراباو على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

لكن الأمور لم تكن سهلة لساري على الإطلاق مما كان سببًا في رحيله بعد نهاية الموسم ثم ذهابه لتدريب يوفنتوس، لتنتهي رحلة زولا معه عند هذا الحد، بعدما كان معاونه ومترجمه في آن واحد على مدار السنة الماضية.

زولا تحدث عن تجربته مع ساري وقال "كان موسمي مع ساري صعبًا ولكنه استثنائي للغاية من الناحية المهنية. الصعوبة تأتي لأن شخصية ساري قوية، هو يعمل بجد ولديه أراء قوية فيما يتعلق بأفكاره في عالم كرة القدم.".

كما أضاف "لم يكن من السهل إقناعه باستخدام طرق مختلفة عندما كان عليه التعامل مع الكرة الإنجليزية.".

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واستطرد "الاستثنائية تأتي من الطريقة التي خُطط بها لعمله، مع التركيز على التفاصيل في التحضير للمباريات والدراسة المتأنية للخصوم. كل ذلك يمثل منحنى تعليمي هائل بالنسبة لي.".

وأتم "لقد حاولت مساعدته هو وفريق عمله الإيطاليين في التعامل مع الثقافة الإنجليزية وفهمها، كان هذا هو دوري. عندما غادر لم يشكر أحدًا على وجه الخصوص، ولكن هذا هو طبعه، إن ساري رجل متحفظ للغاية.".

يذكر أن فرانك لامبارد كان هو خليفة ساري في تدريب البلوز، ويعيش معهم بشباب الأكاديمية موسمًا مميزًا للغاية سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وسيتم فك حظر سوق الانتقالات في يناير المقبل مما يُنبئ بنصف موسم قد يكون أقوى لتشيلسي.