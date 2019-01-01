زوران يُحقق بداية مثالية على الصعيد الشخصي مع الهلال

تحقيق زوران أفضل انطلاقة له مع نادي الهلال خلال مشواره التديربي الذي قاد فيه العديد من الأندية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب كبيرة من قبل جماهير نادي الهلال السعودي على المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش بسبب تردي نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في مختلف المسابقات.

وتأمل جماهير الزعيم في تخطي المرحلة الصعبة والتي تبدأ بمواجهة الأهلي في واحدة من قمم الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأرقام تكشف عن تحقيق زوران أفضل انطلاقة له مع نادي الهلال خلال مشواره التديربي الذي قاد فيه العديد من الأندية.

زوران قاد الزعيم الهلالي حتى الآن في 16 مباراة منذ وصوله إلى الفريق منذ شهرين، وحقق خلالهم 11 انتصاراً وتعادل في 3 مباريات وتعثر مرتين حصد بهم 20 نقطة في الدوري من إجمالي "27 نقطة"، كما حصد 6 نقاط من إجمالي 9 نقاط بدوري أبطال آسيا.

وعلى الصعيد العربي قاد زوران ماميتش الهلال لتحقيق الفوز في مباراتين على الاتحاد السكندري والأهلي وتعادل في مباراة وحيدة، وأخيراً الفوز في ربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق.

بالعودة لبداية زوران مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، فنجده بعد 16 مباراة ماميتش في 11 مباراة وتعثر 3 مرات وتعادل في مباراتين.

نفس عدد المباريات مع نادي النصر الذي بدأ مشواره في يوليو 2016 فاز زوران في 11 مباراة وتلقى 3 هزائم وتعادلين في مباراتين وكانت واحدة منهم أمام فريقه الحالي الهلال بنتيجة هدف لكل فريق.

بعد الرحيل عن النصر انتقل زوران لقيادة العين الإماراتي مُحققًا أسوأ بداية له في أول 16 مباراة مقارنة بالأندية الأخرى التي دربها، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وفاز في تسع.

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من الناحية الهجومية، فنجح الهلال تحت قيادة المدرب الكرواتي في تسجيل 33 هدفًا، وهو أقل من الرقم الذي حققه مع العين "39 هدفا" و دينامو زغرب "37 هدفا"، ويعد مشواره مع النصر في أول 16 مباراة الأقل تهديفيا بـ "28".