زوران: الهلال يُعاني من ضغط المباريات

المدير الفني للعين يتحدث قبل مواجهة استقلال إيران

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف زوران ماميتش المدير الفني للهلال السعودي بتأثر فريقه سلبًا بضغط المباريات واللعب في 3 بطولات، لكن مبديًا في نفس الوقت ثقته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وسيلعب الطرفان غدًا الإثنين على ملعب حمد بن خليفة المحايد في العاصمة القطرية "الدوحة"، وقد تحدث مدرب الزعيم السعودي مؤكدًا أنه لا يستهدف سوى الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة.

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وأضاف زوران في مؤتمره الصحفي الخاص بالمباراة "نطمح في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث في دوري أبطال آسيا، رغم أننا نواجه فريقًا قويًا ومنظمًا".

"لاعبو الهلال المتاحين للمباراة على أتم الاستعداد للعب والفوز بالنقاط الثلاثة، نعاني من ضغط المباريات في كافة البطولات، وهدفنا الفوز في كل مباراة نخوضها".

يُذكر أن الهلال جمع 6 نقاط في دور المجموعات بانتصاره على العين الإماراتي والدحيل القطري، فيما لا يمتلك الفريق الإيراني سوى نقطة واحدة من التعادل مع نظيره الإماراتي.