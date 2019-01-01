زوجة ألان لجمهور نابولي: كفى!

أحداث مؤسفة في نابولي..

انفجرت زوجة آلان، متوسط ميدان نابولي الإيطالي، وكتبت رسالة قاسية إلى جمهور فريق زوجها معتبرة أن ما يفعلونه لا يمت لكرة القدم بصلة بعد اقتحامهم لبيتها في الأيام الماضية.

ومن المعروف أن نابولي يمر بأزمة داخلية في الفريق، حيث يتمرد اللاعبون على الإدارة مع وجود مشاكل مع المدرب كارلو أنشيلوتي أيضًا، مما جعل الإدارة تُعلن حالة الطوارئ في النادي.

في الوقت نفسه، فإن الصحافة الإيطالية قد نشرت أن آلان يُعد أحد الضالعين الأساسيين في حالة التمرد، وذهب البعض لوصفه بأنه أحد القادة الذين أثاروا التمرد بين اللاعبين.

جمهور نابولي، المشهور بعنفه، لم يكذب خبرًا، وقام باقتحام بيت اللاعب في وضح النهار من دون أن يسرقوا شيئًا، في رسالة منهم بأن اللاعب بات غير مرحب به في المدينة الجنوبية.

زوجة اللاعب كتبت كلامًا قاسيًا في حق الجمهور ردًا على الواقعة، وذلك من خلال حسابها على انستجرام، حيث كتبت:

"كفى! أعتقد أن الأمر بات خارج عن السيطرة ولا يمكن التعايش معه، في البداية زوجي تمت مهاجمته ليس لمردوده في الملعب، بل بسبب بعض الإشاعات التي صنعها البعض بهدف تشويه الواقع ونشر الأكاذيب."

"ثم كل يوم أتعرض للإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات غير محترمة، حتى ذلك حدث عندما خرجت للتسوق."

"الليلة الماضية، زاد الهلع أكثر وأكثر، الأشخاص الذين قاموا باقتحام البيت في وضح النهار وخلقوا الفوضى وتسبب في ذعر للأطفال، منتهكين بهذا مساحتنا الشخصية في منزلنا، لقد كان أطفالي مرعوبين."

"لقد تم الترحيب بنا بصورة جيدة منذ أن أتينا إلى نابولي، ولكن الآن لا يصح ولا ينبغي أن يستخدم الناس أخبارًا كاذبة للتعامل بهذه الصورة مع عائلة وأطفال."

"هذه ليست كرة قدم، هذه ليست طريقة لتشجيع فريقك."

يذكر أن نابولي قد هُزِم الأسبوع الماضي من روما بهدفين لهدف، قبل أن يكتفي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا في السان باولو، مما زاد من حدة غضب الجماهير.