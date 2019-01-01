ألان آخر ضحايا السرقات في نابولي

وشكوك حول نوايا اللصوص

تعرض منزل البرازيلي ألان للسرقة مساء الجمعة حسبما أوضحت تقارير صحفية إيطالية في الساعات الماضية.

ويمر نابولي بحالة من الفوضى بعد عصيان لاعبي الفريق أوامر الإدارة بالدخول في معسكر مغلق قبل لقاء جنوى، مما تسبب في غضب وهجوم من قبل الجمهور.

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وذكرت "لاجازيتا" أن منزل اللاعب تعرض للسرقة بعد دخول عدد من اللصوص، دون أن توضح ما هي المحتويات التي تعرضت للسرقة.

وتعرضت عدد من النوافذ للتحطيم حسبما أوضح التقرير، مما أثار الشكوك أن تكون العملية انتقامية بسبب موقف اللاعب في العصيان الأخير.

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وكشفت تقارير أن ألان اشتبك مع نجل مالك النادي أورليو دي لاورنتيس بعد لقاء سالزبورج، وكاد الأمر يتطور لمعركة جسدية.

ويلعب نابولي مساء اليوم السبت مع جنوى لحساب الجولة الثانية عشر من السيري آ.