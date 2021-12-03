رينارد: من المستحيل أن تحقق السعودية كأس العرب

أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، والمشرف على المنتخب "الرديف" الذي يشارك في بطولة كأس العرب، على أنه يتحمل الخسارة التي تلقاها الأخضر أمام الأردن ببطولة كأس العرب.

المنتخب السعودي خسر أمام نظيره الأردني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العرب.

رينارد قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "من المستحيل أن يحقق المنتخب السعودي بطولة كأس العرب، لأن لاعبيه لا تتجاوز أعمارهم الـ24 عامًا".

وتابع: "هدف السعودية المشاركة في البطولة وليس تحقيقها، وإن تحقق اللقب فهو شيء رائع، ولكن الأمر صعب، ولذلك دعونا نعمل بما نفكر فيه".

المدرب الفرنسي أردف: "ما المشكلة في لعب سعود عبد الحميد في مركز المحور، فهذه كرة القدم، وسعود استطاع أن يقدم أداء رائعًا خلال المباراة، ولا يجب التفكير بأن تغيير مركزه هو سبب الهزيمة، والآن خسارتنا يجب أن نكون أقوياء".

المدير الفني للمنتخب السعودي واصل: "خلال مباراة الأردن كانت لنا ركلة جزاء واضحة ولم تُحتسب خلال الشوط الثاني، وهذا الموقف يستحق مننا الاعتراض عليه".

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واختتم هيرفي رينارد تصريحاته قائلًا: "مباراة فلسطين ستكون صعبة، وفي عالم كرة القدم لا توج مباراة سهلة إطلاقًا".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني مساء غدٍ السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.