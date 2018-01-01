النتائج المباشرة
الانتقالات

زانيتي يهاجم وكيلة أعمال إيكاردي ويطالبها بالاحترام

التعليقات()
Getty Images
نائب رئيس إنتر يرد على تصريحات واندا نارا حول تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

هاجم خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي، وكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب تصريحاتها الأخيرة.

واندا نارا زوجة إيكاردي والتي تعمل أيضاً كوكيلة أعماله، خرجت للحديث عن بعض تفاصيل تجديد اللاعب مع إنتر.

ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو ويوفنتوس ينتظر

اختيارات المحررين

وأوضحت واندا أن النيراتزوري لم يقدم أي عرض رسمي لتوقيع إيكاردي على عقد جديد حتى الآن.

وقال زانيتي رداً عليها:"الأمر يتعلق بالاحترام، على الجميع أن يحترم طبيعة دوره وعمله".

وأضاف:"الأهم لنا هو سعادة إيكاردي فقط وسنرى ما يمكننا فعله لتقدير مجهوداته مع النادي".

وأما عن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد:"سيبقى مدرباً عظيماً، حيث قام بعمل جيد في ريال مدريد".

أزمة واحدة تحرم برشلونة من ضم دي يونج ودي ليخت

وتابع:"الموقف لم يكن سهلاً في مانشستر يونايتد لكنه فاز ببعض البطولات معهم، وما يحدث شيء طبيعي مر به معظم المدربين، لكني أشعر بالحزن لرؤيته في هذه الحالة.

جدير بالذكر أن زانيتي سبق وأن عمل مع مورينيو، وكان أحد أعضاء الفريق الفائز بالثلاثية "الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا" مع المدرب البرتغالي خلال فترته في إنتر.

الموضوع التالي:
بايرن ميونيخ يُفعل الشرط الجزائي بعقد هيرنانديز ويضمه بـ80 مليون يورو
الموضوع التالي:
بوروسيا دورتموند: نستطيع الآن إتمام صفقة بـ100 مليون يورو
الموضوع التالي:
دي روسي: روما يحتاج تغيير استراتيجيته
الموضوع التالي:
ميلان بدون "متوسط ميدان" في مواجهة فيورنتينا
الموضوع التالي:
هل يعود كافاني إلى نابولي بسبب أطفاله؟
إغلاق