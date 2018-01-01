زانيتي: إنتر يستحق التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال

الأرجنتيني يرى المستوى الذي ظهر به إنتر يجعله مؤهلاً للدور القادم من البطولة مشدداً على اهمية الفوز ضد أيندهوفن

يرى خافيير زانيتي أسطورة إنتر ونائب رئيسه، أن الفريق يستحق بجدارة الوصول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

إنتر يستعد اليوم لخوض مباراة نارية أمام أيندهوفن الهولندي، ستحسم بشكل كبير تأهله للمرحلة القادمة من البطولة.

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وقال زانيتي للموقع الرسمي لإنتر:"قبل التفكير في النتيجة بين برشلونة وتوتنهام علينا القيام بوظيفتنا".

وأضاف:"علينا الفوز، الأمر لن يكون سهلاً، يجب تقديم أفضل ما لدينا لتخطي أيندهوفن، ونطمح في نتيجة لصالحنا بكامب نو".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وتابع الأرجنتيني:"وفقاً لمستوياتنا الأخيرة فأعتقد أننا نستحق الوصول لدور لـ16، ودعونا نأمل أن يحدث ذلك بهذه المجموعة التي علمنا قوتها من البداية".

واستكمل زانيتي:"الدخول بكل ثقة هي السلاح الأهم للفوز بهذه المباراة".

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ويحتل إنتر المركز الثالث بالمجموعة الثانية بـ7 نقاط، متساوياً مع توتنهام الثاني بفارق الأهداف.

وتمثل الجولة الأخيرة أهمية كبيرة للنيراتزوري، حيث يحتاج للفوز على أيندهوفن، مع هزيمة أو تعادل توتنهام مع برشلونة.