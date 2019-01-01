رينارد : المنتخب السعودي سيظهر بشكل مغاير أمام البحرين

سيكون المنتخب متكامل الصفوف خلال مباراة الغد

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مغاير تمامًا عن الشكل الذي ظهر عليه في مباراتهم أمام المنتخب الكويتي في بداية مشوار خليجي 24.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البحرين : "علينا العمل للفوز في المباراة المقبلة من أجل التأهل والجميع جاهز ويعرف جيدًا هذا الأمر سواء كلاعبين أو الجهاز الفني".

وحول المتاعب التي واجهها الأخضر قال : "واجهنا صعوبات في وصول بعض اللاعبين لمعسكر المنتخب بالدوحة، وسيكون المنتخب متكامل الصفوف خلال مباراة الغد ولكن هذه ليست اعذارًا ولدينا لاعبين محترفين وقادرين على تخطي مثل هذه الأمور".

وبالحديث مع رينارد حول الخسارة أمام الكويت قال : "الصحفيين دومًا ينظرون إلى النتائج فقط، ولكننا ظهرنا بشكل جيد أمام الكويت ولكنهم نجحوا في استغلال الفرص المتاحة بينما أضعنا نحن العديد من الفرص".

وعن التجهيز للمباراة المُقبل : "لاعبينا محترفين وأنا أيضًا ومعتادين على هذا الضغط وهذه الطريقة تُحفز اللاعبين أكثر، وغدًا نعدكم أن المنتخب السعودي سيكون أفضل".

المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة البحرين

وأضاف : " العديد من المنتخبات خسرت المباراة الأولى ولكنهم حققوا اللقب ونحن نؤمن بقدراتنا على النجاح في كأس الخليج".

وانهى رينارد حديثه : "ليس لدي ما أخفيه عليكم، فغدًا سنشاهد 7 لاعبين جُدد في الفريق وهم ليسوا أبطال آسيا من قبيل الصدفة، والآن هم رفقة المنتخب الوطني وليس الهلال، وأشهد بقدرتهم فأنا متابع لهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

ويواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج الـ24.

التقارير المُقربة من الأخضر قالت أن رينارد قرر الاعتماد على بعض اللاعبين الجُدد خلاف الذين شاركوا في مباراة الكويت الأولى.

وتلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة بثلاثية مقابل هدف أمامم الأزرق في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى من المنافسات الخليجية.