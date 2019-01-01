المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة البحرين

مواجهة هامة للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البحريني، بعد تعرضه للهزيمة في اللقاء الأول أمام الكويت في منافسات كأس الخليج العربي.

منتخب السعودية تعرض للهزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة المقامة في الوقت الحالي في قطر.

يواجه الأخضر نظيره البحرين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الخليج العربي "خليجي 24".

وقاد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، تدريبات الأخضر وقسم اللاعبين إلى مجموعتين ضمت حيث لم يخوض الأساسيين أمام الكويت تدريبات قوية.

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وخاض اللاعبين الاحتياطيين تدريبات بدنية قوية وتدريبات بالكرة استعدادًا لمواجهة البحرين ضمن الجولة الثانية من منافسات خليجي 24.

ويختتم المنتخب السعودي تدريباته غدًا الجمعة، حيث يسعى لخطف الفوز على البحرين من أجل الاحتفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.