خاص جول - رينار يوقع عقود تدريب منتخب السعودية

المدرب الفرنسي يخوض أولى تجاربه الخليجية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علمت مصادر "جول" المقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه بالفعل حصل على توقيع الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لقيادة الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

الفرنسي أعلن مؤخرًا تقديم استقالته من تدريب أسود الأطلس عقب وداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من دور الـ16.

وأكدت مصادر "جول" أن رينار وقع على عقود تدريب الأخضر اليوم الأحد، خارج السعودية ولمدة خمس سنوات مقبلة.

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ولم تفصح مصادرنا على المقابل المادي المتفق عليه بعد، في حين أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن صاحب الـ50 عامًا كان قد تولى قيادة المغرب في صيف عام 2016، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى كأس العالم قطر 2022.

وخلال 43 مباراة، خاضها الفرنسي مع أسود الأطلس، حققوا الفوز في 23 منها، وتعادلوا في تسع وخسروا 11 مباراة أخرى.

وقاد رينار المغاربة للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، الذي ودعوه من دور المجموعات بحصد نقطة واحدة من التعادل أمام إسبانيا والهزيمة أمام البرتغال وإيران.