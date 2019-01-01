ريفربليت الأرجنتيني مهتم بالتعاقد مع مدافع الأهلي

إدارة النادي الأهلي كانت قد رفضت فكرة التخلي عن اللاعب التشيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن تمسك إدارة نادي ريفربليت الأرجنتيني، بالتعاقد مع اللاعب الدولي التشيلي باولو دياز مدافع النادي الأهلي.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت أسم اللاعب بالإنضمام إلى النادي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع اللاعب التشيلي باولو دياز، مدافع النادي الأهلي.4

وكشفت صحيفة "espn"، عن تقديم ريفربليت، عرضًا جديدًا للنادي الأهلي، من أجل ضم دياز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي كانت قد رفضت فكرة التخلي عن اللاعب التشيلي في الميركاتو الشتوي الماضي.

دياز كان قد إنضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من صفوف سان لورنزو الأرجنتيني.

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يُذكر أن دياز يُعد أحد الركائز الأساسية في دفاع النادي الأهلي، حيث يعتمد عليه المدير الفني فوساتي بشكل أساسي مع الفريق الأول.