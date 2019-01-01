الهلال صاحب الكلمة العليا على الأهلي في البطولة العربية

أوقعت القرعة قطبي الكرة السعودية في مواجهة أعادت إلى الأذهان المباريات السابقة بين الفريقين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية موعداً نارياً بين فريقي الهلال والأهلي، في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوقعت القرعة قطبي الكرة السعودية في مواجهة أعادت إلى الأذهان المباريات السابقة بين الفريقين على صعيد البطولات العربية.

تاريخياً ألتقى كلا الفريقان من قبل في البطولات العربية أربع مرات، انتصر الهلال في مباراتين، وحضر التعادل مرتين.

🌀- عمر السومة هداف ديربي جدة منذ بداية عصر الأحتراف برصيد 7⃣ أهداف. pic.twitter.com/njuaYH20N5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

أول مواجهة بين الفريقين في البطولة العربية كان عام 2004 في الدور الثاني من خلال المجموعة الأولى لعرب آسيا.

رئيس الاتحاد الآسيوي في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وضمت حينها المجموعة إلى جانبهما الزوراء العراقي والوحدات الأردني، وتمكن الفريقان من خطف بطاقتي التأهل عن المجموعة بعد أن حل الهلال أولاً، والأهلي ثانياً.