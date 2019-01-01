ريفالدو يختار وجهة نيمار المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة

النجم البرازيلي يرتبط بقطبي الليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نصح النجم البرازيلي السابق ريفالدو مواطنه ولاعب باريس سان جيرمان نيمار بالانتقال إلى صفوف برشلونة مرة أخرى وعدم الذهاب إلى ريال مدريد.

وأفادت الصحف في الأيام الماضية أن نيمار في طريقه لمغادرة بي إس جي بعد تدهور العلاقة بين الطرفين، وأنه يفضل العودة مجدداً إلى برشلونة.

وقال ريفالدو مع "بت فير": "أتمنى عودته لبرشلونة، سيكون أمراً طيباً للطرفين، كان قرارً خاطئاً أن يغادر في المقام الأول، هو لم يقل ذلك أو والده، ولكن هذه هي الحقيقة".

وأكمل: "كان لا يزال يملك خمس أو أربع سنوات في عقده ولم يكن يحتاج للرحيل، الجمهور لم يكن يريد رحيله، يملك شخصية قوية، وإذا عاد وسجل في ريال مدريد وفاز بالأبطال الجمهور سينسى الماضي".

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(📽️: IG/k.mbappe) pic.twitter.com/zAcSPVzdPT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

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وواصل البرازيلي: "لو ذهب إلى مدريد لن يكون أمراً طيباً لبرشلونة، سيكون فريقاً قوياً للغاية هناك، لا يزال في السابعة والعشرين ويملك سنوات عدة، يمكنه أن يحقق الثلاثية مجدداً في برشلونة".

وعن مواطنه كوتينيو: "لاعب جيد ولكن يحتاج لإظهار الأمر، كما كان في ليفربول، ويحتاج أن يظهر استعداده للتغيير، إذا شعر بعدم القدرة على فعل ذلك في برشلونة ليتحدث مع الرئيس ويعود لفريق قوي في إنجلترا".

وتحدثت تقارير إعلامية أن عودة نيمار المقترحة إلى برشلونة قد تدفع كوتينيو للرحيل نحو البريميرليج مجدداً من بوابة تشيلسي أو مانشستر يونايتد.