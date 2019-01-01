ريال مدريد يقرر ترك إيريكسن والتركيز على بوجبا

صيف الجالاكتيكوس مستمر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قرر ريال مدريد مواصلة مطاردته لبول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، والتخلي عن فكرة ضم كريستيان إيريكسن من توتنهام، ليواصل صيفه الساخن على صعيد الميركاتو.

ريال مدريد حتى الآن صرف ما يقارب 380 مليون يورو لضم إيدن هازارد، لوكا يوفيتش، رودريجو، إيدر ميليتاو، وفيرلان ميندي.

وعلم "جول" أن إدارة النادي الملكي حددت بوجبا كالصفقة القادمة للفريق، والتي سيعمل عليها حتى نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

ويواجه ريال مدريد منافسة من فريق بوجبا القديم يوفنتوس الذي أكد مديره الرياضي فابيو باراتيتشي مساء الخميس اهتمام ناديه بإعادة اللاعب الفرنسي مجدداً إلى صفوفه.

مبابي يلعب ببرشلونة 🎮🤔



(📽️: IG/k.mbappe) pic.twitter.com/zAcSPVzdPT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وسيتخلى ريال مدريد عن متابعته للاعب توتنهام كريستيان إيريكسن، وذلك بسبب تفضيل مدربه زين الدين زيدان التعاقد مع مواطنه بوجبا.

وسيكون على مدريد العمل أولاً على التخلص من عدد من لاعبي الفريق لتقليص العدد وتوفير سيولة مادية، وقد يصل المغادرين إلى 12 اسماً، أولهم ماركوس لورينتي المنتقل لأتلتيكو مدريد.

ودار اجتماع مساء الخميس بين ميلان وريال مدريد لمناقشة بيع عدد من لاعبي الفريق الإسباني لنظيره الإيطالي، وعلى رأسهم داني سيبايوس وماريانو دياز.

ويأتي تحرك ريال مدريد الكبير في الميركاتو من أجل تعويض الموسم المخيب الأخير، والذي شهد حلوله ثالثاً في الليجا ومغادرة دوري الأبطال على يد أياكس في دور الستة عشر.