بحسب الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو فإن نابولي اقترب بشدة من اتمام صفقة ضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد، ليس على سبيل الإعارة، بل بالانضمام لصفوف الفريق بشكلٍ دائم مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن وكيل أعمال الكولومبي الدولي جورج مينديز متواجد في مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ومن المتوقع أن لا يواجه البرتغالي أي تعنتات من قبل إدارة الملكي خاصةً في ظل حاجتها لتوفير الأموال بعد صفقات البلانكوس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير بالذكر أن خاميس رودريجيز خرج من ريال مدريد لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين انتهيا في الصيف الحالي، لكن الفريق البافاري لم يقم بتفعيل بند الشراء، وبالتالي عاد اللاعب لسانتياجو بيرنابيو من جديد.

