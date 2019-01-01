ريجيكامب يؤكد بقاءه مع الوصل رغم الهزيمة الثقيلة أمام الزوراء

تلقى الفريق الوصلاوي الهزيمة بخماسية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية أن المدير الفني الروماني لورينتو ريجيكامب لن يرحل عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة الثقيلة أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا.

وتلقى الفريق الوصلاوي الهزيمة بخماسية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة القارية.

ريجيكامب بحسب تصريحاته أكد أن الوصل لم يكن في أفضل حالاته، لافتاً إلى أنه عندما يعود اللاعبون المصابون إلى الفريق سيظهر بشكل أفضل.

🇸🇦نتائج أنديتنا بالجولة الثانية من #دوري_أبطال_آسيا



✅ #الهلال 3 🆚 الدحيل 1 🇶🇦

❌ #الاتحاد 1 🆚 الوحدة 4 🇦🇪

❌ #النصر 2 🆚 ذوب اهن 3 🇮🇷

❌ #الأهلي 0 🆚 باختكور 1 🇺🇿#الهلال هو الوحيد الذي حقق الفوز في هذه الجولة

القادم أفضل لكل الأندية بإذن الله#آسيا_مع_جول



(📸:@Alhilal_FC) pic.twitter.com/b5iER1tIWt — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 12, 2019

وشدد ريجيكامب على أن كل فريق سيخوض أربع مباريات أخرى في دور المجموعات، وأن الوصل سيركز على المباريات المقبلة.

مايكون جاهز لقيادة دفاع النصر أمام الوحدة

وتلقى الوصل أمام الزوراء أكبر خسارة في تاريخ مشاركاته الآسيوية، بعد أن خسر أمام مضيفه الزوراء العراقي بخمسة أهداف دون رد.

وتعود الخسارة الأكبر قبل ذلك لسنة 1994، حين خسر أمام نيفيتشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف.