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ريجيكامب يؤكد بقاءه مع الوصل رغم الهزيمة الثقيلة أمام الزوراء

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تلقى الفريق الوصلاوي الهزيمة بخماسية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إماراتية أن المدير الفني الروماني لورينتو ريجيكامب لن يرحل عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة الثقيلة أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا.

وتلقى الفريق الوصلاوي الهزيمة بخماسية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة القارية.

ريجيكامب بحسب تصريحاته أكد أن الوصل لم يكن في أفضل حالاته، لافتاً إلى أنه عندما يعود اللاعبون المصابون إلى الفريق سيظهر بشكل أفضل.

وشدد ريجيكامب على أن كل فريق سيخوض أربع مباريات أخرى في دور المجموعات، وأن الوصل سيركز على المباريات المقبلة.

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وتلقى الوصل أمام الزوراء أكبر خسارة في تاريخ مشاركاته الآسيوية، بعد أن خسر أمام مضيفه الزوراء العراقي بخمسة أهداف دون رد.

وتعود الخسارة الأكبر قبل ذلك لسنة 1994، حين خسر أمام نيفيتشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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