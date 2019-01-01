ريجيكامب : عبدالرزاق حمد الله مهاجم متميز والهلال يمتلك الفريق الأفضل

اللاعب المغربي يتصدر قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشاد المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال السابق ومدرب الوصل الإماراتي الحالي بالتطور الكبير الذي شهده الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، عقب زيادة عدد المحترفين إلى 8 لاعبين.

ريجيكامب كشف تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" عن أبرز اللاعبين الذين برزوا خلال بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

ووقع اختيار المدرب الروماني على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب النصر، بالرائع وصاحب الإمكانات العالية على مستوى تسجيل الأهداف.

🔶 التشيلي سييرا مدرب الاتحاد سيتجه إلى إراحة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين في مباراة الغد أمام أحد، وذلك بهدف تجهيزهم للمواجهة الآسيوية المهمة يوم الثلاثاء المقبل أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.



( 📸 : @ittihad ) pic.twitter.com/ZlLGE7PkaW — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 15, 2019

اللاعب المغربي يتصدر قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "32 هدفا"، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبالحديث عن فريقه السابق الهلال قال : أرفض الحديث عن السلبيات التي عاني منها خلال الموسم الحالي، ولكنني متأكد أن لديهم أفضل فريق في السعودية، وربما تأثر الهلال من ضغط المباريات والإصابات.

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وحول تصريحاته السابقة، بشأن إمكانية عودته إلى تدريب الهلال في الفترة المقبلة، قال : لكنني ذكرت في تصريح سابق أنني سأعود يوما ما إلى الهلال لاستعادة اللقب الذي سرق منا في نهائي دوري أبطال آسيا وسنرى ما سيحدث.

يُذكر أن المدير الفني الروماني مرتبط بعقد يمتد إلى عامين مع الوصل الإماراتي، ومن المنتظر أن يبقى في منافسات دوري الخليج العربي.