رئيس الاتحاد : فهد المولد لم يتعرض لمؤامرة من لجنة الكشف عن المنشطات

سيظل يعمل لآخر دقيقة من فترة ولايته لخدمة هذا الكيان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نفى لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي وجود مؤامرة على اللاعب الدولي السعودي فهد المولد لاعب الفريق بعد إيقافه من قبل لجنة الكشف عن المنشطات.

رئيس العميد قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" : "ولم يتم فحصه من قبل اللجنة إلا مرتين أو 3 مرات في الموسم الحالي، ونصيحتي له أن يكون واضحاً وشفافاً مع اللجنة وهو ما يرغب به، ولا يعني ذلك إدانة اللاعب الذي يرتب مع فريق عمله حضور جلسة الاستماع لدى اللجنة".

وأضاف لؤي في تصريحات لبرنامج "في المرمى"، أن قرار ترشحه لرئاسة الاتحاد، متوقف على رأي عائلته، خاصة أن هذا المنصب يتطلب العديد من التضحيات.

وشدد رئيس الاتحاد، على أنه سيظل يعمل لآخر دقيقة من فترة ولايته لخدمة هذا الكيان، سواء ترشح للمنصب أم لا.

كارلوس فيلانويفا شارك في تدريبات الاتحاد اليوم استعداداً لمواجهة أحد الخميس المقبل ⚽️ pic.twitter.com/Yx2sUlWbSf — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

وبالحديث عن فترة الميركاتو الشتوي الماضية قال : اتفقنا مع الدولي المغربي يونس بلهندة، لكن توقيعنا معه كان سيضعنا في أزمة مالية ولن نستطع تسديد رواتب اللاعبين لشهرين على الأقل وهو ما جعلنا نرفض إتمام الصفقة.

يُذكر أن نادي الاتحاد قد ضمن بقاءه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على الفتح في الجولة الـ29.