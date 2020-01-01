ريال مدريد يُعلن: هازارد بخير

سيعود قبل اليورو..

أعلن ريال مدريد في بيانٍ رسمي عن أن لاعبه إيدين هازارد قد خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله بمدينة دالاس الأمريكية.

وكان هازارد قد أصيب خلال مباراة النادي الملكي أمام ليفانتي في فبراير الماضي، عندما هُزمت كتيبة زين الدين زيدان بهدفٍ نظيف.

ريال مدريد آثر إرسال هازارد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان علاج أفضل، فإصابته شبيهة بالإصابات التي يتعرض لها نجوم كرة القدم الأمريكية والتعافي المثالي منها موجود في بلاد العم سام.

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الميرينيجي أعلن مساء الخميس أن الدولي البلجيكي قد خضع للجراحة بشكل ناجح تحت إشراف طبيب النادي، والذي سيستمر في متابعة حالته حتى بداية عملية التأهيل.

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ويظل موعد عودة صاحب الـ29 عامًا إلى الملاعب مرة أخرى محل جدال كبير، فروبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أكد أن هازارد سيلحق باليورو في يونيو المقبل.

في الوقت نفسه، فإن آخر الأنباء من مدريد أشارت إلى أن مدة غياب هازارد لن تقل عن ثلاثة أشهر، وبالتالي فتوجد صعوبة بالغة في لحاقه باليورو.

يذكر أن هازارد قد انضم إلى الريال في الصيف المنقضي قادمًا من تشيلسي نظير 100 مليون يورو، لكنه لم يفلح في تقديم نفسه بالصورة المثالية والمتوقعة بعد نتيجة لكثرة إصاباته، وقد أحرز هدفًا وحيدًا خلال 15 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.

