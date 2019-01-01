ريال مدريد يعلن نتيجة الفحص الطبي لماركوس يورنتي

صدمة قوية للمدرب سانتياجو سولاري في فترة حاسمة من الموسم بجميع البطولات

نشر نادي ريال مدريد الإسباني، التقرير الطبي حول إصابة نجم وسطه الشاب ماركوس يورنتي وإمكانية غيابه عن الملاعب.

يورنتي غادر مباراة الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة أمس الأربعاء، بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الثاني باللقاء المنتهي بالتعادل 1/1.

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ريال أكد عبر موقعه الرسمي أن يورنتي يعاني إصابة من الدرجة الثانية في المقرب الأيسر لقدمه.

وأوضح أن اللاعب سيتم تقييم مدة شفائه خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد موعد عودته للمشاركة مرة أخرى.

وفقاً للمؤشرات الأولية فإن إصابة نجم وسط ريال الشاب تبدو خطيرة، وستبعده عن مباريات الفريق لمدة شهر.

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الإصابة تأتي ضربة قوية للمدرب سانتياجو سولاري، الذي بدأ الاعتماد على يورنتي مؤخراً بعد ظهوره بمستويات مميزة.

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وعلى الأرجح سيعود اللاعب مرة أخرى لصفوف الفريق في الثلث الأخير من الموسم ليساعده فيما تبقى من مواجهات.

وهو ما يدفع سولاري لإعادة كاسميرو بجوار توني كروس ولوكا مودريتش، في ديربي مدريد الأسبوع القادم أمام أتليتيكو.