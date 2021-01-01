ريال مدريد يعلن زيادة متاعبه بإصابة فالفيردي

سوء الحظ يلازمه هذا الموسم

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي تعرض لاعب وسط ميدانه الأوروجوياني فيدي فالفيردي لإصابة على مستوى عضلات الساق لتستمر معاناة اللاعب والنادي مع الإصابات هذا الموسم.

ريال يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في الدوري الإسباني، حيث يطمح في تخطي معاناته بخسارة كأس السوبر والخروج من كأس الملك.

المباراة سيدخلها الفريق الملكي بدون مدربه زين الدين زيدان الذي أصيب بفيروس كورونا لينضم لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أصيبوا بالوباء.

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وتبين من خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها فالفيردي أنه تعرض للإصابة على مستوى العضلة الضامة الطويلة للساق وبانتظار المزيد من الفحوصات.

ولم يحدد ريال مدريد في بيانه الرسمي الفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب ولكن كادينا كوبي ذكرت أن مدة غيابه ستكون بين 10 أيام إلى أسبوعين.

ويعاني فالفيردي من التهميش في ريال مدريد حيث أنه مؤخرًا بات بعيدًا عن التشكيل الأساسي وخرج من حسابات المدير الفني زين الدين زيدان.

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الجدير بالذكر أيضًا أن فالفيردي كان قد تعرض للإصابة بنهاية نوفمبر الماضي تلك التي عطلت انطلاقته مع الفريق الملكي في الموسم الحالي.