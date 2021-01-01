مساعد زيدان عن حالته : يشعر بالحزن وسيكون معنا أمام ألافيس

المدرب الفرنسي تعرض للإصابة بفيروس كورونا

كشف دافيد بيتوني مساعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن حالة مواطنه الفرنسي الصحية بعد إعلان النادي الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا.

بيتوني تواجد في المؤتمر الصحفي لمواجهة ألافيس، غدًا، السبت في الدوري الإسباني، في ظل غياب زيدان بعد إصابته بالوباء، ليناقش أهم تطورات الفريق.

وقال بيتوني عن زيدان:"لقد تحدثت إليه هذا الصباح وهو بخير، سيكون معنا في المباراة ولكن ليس بجسده، نحن نعمل على تفاصيل اللقاء معًا ووظيفتي هي مساعدته وتقديم الدعم له".

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وأضاف:"كرة القدم بالنسبة له تمثل كل شيء وهي شغفه الأول، معنوياته جيدة ولكن ربما يشعر بالحزن بعض الشيء"

وأما عن حالة الفريق:"هذه فرصة أخرى لنا من أجل النهوض، يجب أن نتحد ونعمل يومًا بعد يوم لتحسين النتائج".

التغلب على أتلتيكو مدريد وبرشلونة في سباق الدوري:"مهمة معقدة للغاية وما زال أمامنا العديد من المباريات".

علاقته مع اللاعبين:"أعرفهم منذ سنوات طويلة جدًا وتربطني علاقة قوية بهم خلال فترة عملي في النادي".

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اقتراب مارتين أوديجارد من آرسنال على سبيل الإعارة:"لا يمكنني الإجابة لعدم معرفتي بكل التفاصيل، لا أعرف ما سيحدث معه ولكنه مهم للفريق مثل باقي اللاعبين".

وفي نهاية حديثه أكد بيتوني غياب الثنائي دانييل كارباخال وسيرخيو راموس عن مواجهة الفريق ضد ألافيس.

جدير بالذكر أن ريال يلعب ضد ألافيس وهو في المركز الثاني بجدول الدوري بـ37 نقطة، مقابل 44 لأتلتيكو مدريد المتصدر.