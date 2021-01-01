ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

سيغيب عن الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الجمعة، عن إصابة مدرب الفريق زين الدين زيدان بفيروس كورونا لينضم لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أصيبوا بالوباء

ريال يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في الدوري الإسباني، حيث يطمح في تخطي معاناته بخسارة كأس السوبر والخروج من كأس الملك.

الفريق سيخوض اللقاء بدون زيدان، الذي ثبت إصابته بكورونا، وفقًا لبيان رسمي على موقع ريال مدريد.

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وأكد النادي أن نتائج اختبارات زيدان جاءت إيجابية في الفحوصات التي أقيمت على جميع أعضاء الفريق قبل السفر إلى فيتوريا لمواجهة ألافيس.

وهو ما نتج عنه عدم تواجد الفرنسي في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، حيث توجه للمنزل من أجل قضاء فترة الحجر الصحي حتى تماثل الشفاء بشكل كامل.

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ومن المقرر أن يقود دافيد بيتوني مساعد زيدان الفريق أمام ألافيس، طمحًا في تحقيق الفوز في غياب مواطنه الفرنسي.

جدير بالذكر أن ريال يلعب ضد ألافيس وهو في المركز الثاني بجدول الدوري بـ37 نقطة، مقابل 44 لأتلتيكو مدريد المتصدر.