ريال مدريد يعلن اتخاذ إجراءات قانونية بعد تشبيه فينيسيوس بـ "القرد"

النادي الملكي يحاول حماية لاعبه فينيسيوس جونيور بكل شكل ممكن.

أعلن نادي ريال مدريد عن اتخاذه لإجراءات قانونية صارمة من أجل حفظ حقوق نجومه بعد موجة الهجوم الأخيرة على فينيسيوس جونيور جناح النادي الملكي.

جاء هذا في أعقاب ما بدر من هجوم من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو".

وكتب النادي الإسباني بيان أوضح فيه رفضه التام لأي نوع من أنواع العنصرية أو التعليقات التي تحمل كراهية ضد فينيسيوس جونيور.

وجاء في البيان: "ريال مدريد يستنكر كافة أشكال العنصرية ولغة الرفض في كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، مثل تلك التصريحات المؤسفة وغير الموقفة تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور في الساعات الماضية".

وأضاف: "نريد أن نعبر عن تعاطفنا ودعمنا لفينيسيوس جونيور اللاعب الذي يحترم كرة القدم وينظر للحياة بمنظور سعيد وبروح رياضية".

وأكمل: "كرة القدم هي رياضة عالمية، ويجب أن يكون هناك قيم أفضل للتعايش، النادي وجه القسم القانوني لديه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التعليقات العنصرية تجاه نجومنا".

جدير بالذكر أن رقص فينيسوس واحتفالاته تسببت في الكثير من الجدل في الساعات الماضية بعد تعليقات كوكي لاعب أتلتيكو مدريد وحملة الدعم البرازيلية المدريدية له.