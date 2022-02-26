ريال مدريد يستعيد لاعبه السابق لخلافة مارسيلو

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لاستعادة ظهيره فران جارسيا، ليحل بدلًا من المدافع البرازيلي مارسيلو المقرر رحيله عن الفريق.

ويخوض مارسيلو الأشهر الأخيرة من مسيرته الطويلة مع ريال، تمهيدًا لمغادرة النادي بعد انتهاء عقده في يونيو القادم.

وهو ما جعل كارلو أنشيلوتي للتفكير في بدائل أخرى، لتوفير المزيد من المنافسة للظهير الفرنسي فيرلان مندي.

ما هي خطة ريال مدريد؟

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أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال يريد استعادة جارسيا الذي يلعب في رايو فاليكانو، خاصة وأن النادي المدريدي يمتلك 50% من حقوقه.

وأوضحت أن اللاعب يحظى بشعبية هائلة داخل ريال من خلال الفترة التي قضاها في اللعب مع الفريق الثاني "كاستيا".

وأشارت إلى أن سعر جارسيا يعتبر من أهم العوامل التي تجعله جذابًا للمدرب كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز.

كم تبلغ تكلفة جارسيا؟

سيكون أمام ريال مساران من أجل التعاقد مع صاحب الـ22 سنة، الأول عن طريق التفاوض مع فاليكانو من أجل ضمه بشكل نهائي.

ويأتي الخيار الثاني بدفع نصف قيمة اللاعب وفقًا للبند الموجود بعقده، والذي يصل إلى 10 مليون يورو.

ومن المقرر مناقشة الموقف بشكل جدي خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتقرير مستقبل جارسيا الذي ينتهي عقده في 2025.

ويمتلك ريال حق أولوية الشراء فيما يخص اللاعب بالإضافة لنصف حقوقه، حيث يحق له ضمه قبل وصول أي عرض من فريق آخر.

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