ريال مدريد يرفض عوائد الدوري الإسباني والرابطة تهدد برشلونة

الأمور صعبة في كامب نو..

أعلن ريال مدريد بصورة رسمية رفضه لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، والمتوقع أن تدر 2.7 مليار يورو على الأندية الإسبانية.

ويتزامن الإعلان الرسمي من ريال مدريد مع أنباء مؤكدة من الصحف الكتالونية أن برشلونة أيضًا يرفض هذه الاتفاقية، مع أندية أخرى يتزعمها أتلتيك بيلباو.

ويبدو أن رابطة الدوري الإسباني ستواجه شبح فقدان هذه الاتفاقية، حيث ستصوت الأندية على قبولها أو رفضها يوم 10 أغسطس الراهن بشكل نهائي.

لماذا يرفض ريال مدريد عوائد الليجا الجديدة؟

بيان ريال مدريد الرسمي أفند أسبابًا عدة لرفض النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز هذه الاتفاقية شكلًا وموضوعًا.

السبب الأول هو أن الاتفاقية تمت بدون علم ريال مدريد أو موافقته، مع السماح للنادي بالإطلاع المحدود على شروطها.

ويؤمن الميرينجي بأن الاتفاقية تصادر 10% الحقوق السمعية والبصرية للأندية لمدة 50 عامًا، وهو أمر ضد القانون.

وتابع البيان "تم التفاوض بدون عملية تنافسية والظروف الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق CVC تمنحه عائدات تزيد عن 20٪ في السنة".

"إنه نفس الصندوق الانتهازي الذي حاول دون جدوى صفقات مماثلة مع الدوريين الإيطالي والألماني."

وأتم "لا يستطيع ريال مدريد دعم عملية تمنح المستثمرين مستقبل 42 ناديًا من الدرجة الأولى والثانية ومستقبل الأندية التي ستتأهل خلال هذه السنوات الخمسين".

كيف تهدد رابطة الدوري الإسباني برشلونة؟

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإسباني تهدد برشلونة بعدم قبول تجديد عقد ليونيل ميسي حال رفض النادي الكتالوني اتفاقية العوائد.

ووفقًا للصحفي مارسيلو بيشلير، فإن رئيس الرابطة خافيير تيباس طلب من رئيس برشلونة الاختيار ما بين الإبقاء على ميسي وترك الدوري السوبر الأوروبي أو خسارة ميسي والاستمرار البطولة المستحدثة.

🚨🌕| La Liga president Javier Tebas gave Barcelona president Laporta a choice: keep Leo Messi and give up on the Super League, or lose Messi and carry on with the Super League. @marcelobechler @tjuanmarti #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2021

وفي اللحظة الراهنة لا يمكن لبرشلونة قيد ميسي إن جدد عقده لتخطي النادي سقف الرواتب الموضوع من قبل رابطة الليجا، مع رفض تام من الرابطة للمرونة في هذه العملية بدون ضمانات اقتصادية.

مع صفقة CVC كان الضمان الاقتصادي سيتواجد بدخول 252 مليون يورو لخزائن برشلونة، ولكن لأسباب شبيهة بأسباب ريال مدريد، يرفض لابورتا وناديه هذه الاتفاقية.

ما هي شركة Cvc، وما هو مشروعها مع الليجا؟

إنها واحدة من الشركات الاستثمارية التي تعرف صناعة الرياضة بشكل أفضل على المستوى الدولي، وكانت بالفعل لها استثمارات في فورمولا 1 وموتوجيبي بأعظم فترات توسعها العالمي.

كما تطمح الشرطة إلى إحداث ثورة في التنس والكرة الطائرة، ودخلت عالم كرة القدم مؤخرًا بالعرض نفسه على الدوري الإيطالي ولكن أعضاء السيري آ رفضوه في أكتوبر الماضي.

يبدو الأمر كما ولو أن رابطة الدوري الإسباني قد استأجرت وكالة خارجية لتحسين نشاطها التجاري، وهي تدفع مقابل ذلك. التحالفات الاستراتيجية وبيع الرعاية والمساحات المواضيعية والأعمال التلفزيونية.

أما الصندوق الأمريكي فوضع 2.7 مليار مقابل مشاركة 10٪ من الأعمال التجارية وحسابًا للمشاركة في الفوائد المستقبلية التي تم الحصول عليها من هذا النشاط.

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