صدمة.. انهيار مفاوضات ميسي وبرشلونة واللاعب يرحل دون توقيع!

نبأ غير متوقع بالمرة..

تناثرت أنباء مثيرة من الصحف الإسبانية أن تجديد ليونيل ميسي لعقده مع برشلونة قد تعثر وبدا "أبعد من أي وقت مضى".

وكان الأمل يحدو الرئيس جوان لابورتا في أن يتمكن من الإعلان عن تجديد عقد البرغوث اليوم الخميس، لكن يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بينه وبين ممثلي اللاعب.

هذا ما ذكرته صحيفة "ماركا" وأكدته مصادر جول والتي قالت أن المفاوضات بين برشلونة وميسي قد وصلت إلى "طريق اللا عودة" وباتت في نقطة من المستحيل حلها.

وتواجد ممثلو ميسي اليوم في مدينة برشلونة وكانوا في اجتماع مع إدارة لابورتا، ويقول تقرير ماركا أن الأمور لم تسر على ما يرام أبدًا بين الطرفين خلاله.

وعلى الرغم من الإجماع أن ميسي أراد التجديد لبرشلونة ولا ينوي الرحيل أبدًا، إلا أن الآن نُعت موقف صاحب الـ34 بأنه "أبعد من التجديد عن برشلونة من أي وقت مضى".

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وتتباين الأنباء حول أسباب هذا الانهيار في المفاوضات، فقالت بعض التقارير أن السبب هو رغبة برشلونة في تخفيض راتبه مجددًا، وهو أمر نفته كثير من المصادر.

كما قيل أن ميسي غير مقتنع بالمشروع الرياضي الموجود في برشلونة حاليًا، رغم أن الأشهر الماضية كان المتداول فيها عكس ذلك.

الآن لا يمكن وصف وضع ميسي سوى بالضبابي للغاية، وإن كانت مصادر جول تؤكد أن المفاوضات ستعود مجددًا بين الطرفين في الساعات المقبلة لمحاولة فض النزاع بينهما.

وكان برشلونة كان يحلم بتجديد ميسي ووجوده في مدرجات ملعب يوهان كرويف آرينا يوم الأحد المقبل أمام يوفنتوس بكأس جوان جامبر ثم إلقاء الكلمة الافتتاحية المعتادة منه للجماهير.

إن صحّت أنباء مغادرة ميسي، فستكون وجهة الدولي الأرجنتيني الجديدة على الأغلب هي باريس سان جيرمان، الذي قيل أنه تقدم بعرض لا يمكن رفضه ماديًا للاعب في الأسابيع الماضية.

الجدير بالذكر أن ميسي وصل إلى مدينة برشلونة بعد انتهاء عطلته يوم أمس الأربعاء، وكانت كل الأمور تشير إلى أنه سيوقع على العقود الجديدة يوم الخميس وينتهي هذا الملف تمامًا.