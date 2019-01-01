ريال مدريد يدرس فكرة التعاقد مع سيدورف حتى نهاية الموسم

تعيينه بشكل دائم سيتوقف مع نتائجه خلال الفترة المؤقتة

أصبح الهولندي كلارينس سيدورف، أحد أبرز المرشحين من أجل تولي تدريب ريال مدريد في المرحلة المقبلة.

ريال يستعد لإقالة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، بعد النتائج المحبطة، والخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن سيدورف الذي يعمل حالياً كمدير فني لمنتخب الكاميرون، يثير اهتمام فلورينتينو بيريز رئيس ريال.

وأوضحت أن بيريز تقابل مع سيدورف هذا الشهر، أثناء تواجده بعشاء رسمي على هامش مواجهة أياكس وريال بدوري الأبطال.

نجم ريال وميلان السابق تحدث مع بيريز وبعض المسؤولين في الميرينجي، حيث أُعجبوا بشخصيته وعقليته التدريبية.

ويعتبر سيدورف أحد الوجوه المألوفة لريال وجماهيره، حيث سبق وأن لعب للنادي في الفترة من 1996 وحتى 1999.

ويعيد تجربة زين الدين زيدان للأذهان مرة أخرى، حيث سبق وأن لعب الفرنسي للميرينجي ونجح معه كلاعب قبل تدريبه.

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الخيار الأقرب الآن لريال مدريد هو تعيين سيدورف كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، وبناء على نتائجه سيتم النظر في التعاقد معه بشكل نهائي.

يذكر أن الأسماء المرشحة لقيادة الميرينجي بشكل دائم هم البرتغالي جوزيه مورينيو، الإيطالي ماسيميليانو أليجري ومواطنه أنطونيو كونتي.