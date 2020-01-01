ريال مدريد يحسم موقفه من سوق الانتقالات الشتوية

خطوات متوقعة..

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد لم تغلق الباب في وجه إبرام صفقات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنها تستبعد اتخاذ أي خطوات تبدو مجنونة بالميركاتو الجديد.

ريال مدريد لم يقم بأي تدعيمات خلال الصيف الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وما خلفته من عواقب اقتصادية، وتؤكد مصادر مقربة من الملكي أن هذا كان لدعم الصفوف بأقصى قدرة في الصيف المقبل.

صحيفة "دافينسا سنترال" في تقرير لها قالت أن النادي لا يأخذ في الاعتبار أي صفقات حاليًا، لكن الإدارة سوف تتابع عن قرب كيفية سير السوق وإذا ما أتيحت الفرصة لهم للاستفادة من صفقة أو أكثر.

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إدارة فلورنتينو بيريز لا تعتبر أي صفقة ضرورية في الوقت الراهن، ومع ذلك فهي لا تمانع أن تدعِّم مركز قلب الدفاع إن أتت فرصة مناسبة، وبالتحديد مع دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ.

المدافع النمساوي ينتهي عقده الصيف المقبل ولم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة البايرن على التمديد، لذلك فقد يقرر النادي الألماني بيعه لكسب بعض الأموال في يناير، حينها قد تتحرك إدارة الميرينجي.

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هذا إلى جانب اسم آخر مطروح وهو نونو مينديش، الظهير الأيسر لسبورتينج لشبونة، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا ويلقى إعجابًا خاصًا من المدرب زين الدين زيدان ويُنظر له كخليفة لمارسيلو.

أخيرًا، يبقى اسم كريستيان إريكسن أيضًا من الأسماء الواردة لدعم الريال في يناير حال أن سنحت الفرصة، مع أن الأمر برمته يتوقف على مستقبل إيسكو، وفي ظل استبعاد رحيله يبدو أن قدوم الدنماركي من غير الوارد.

في النهاية، إدارة الريال راضية عن القوام الحالي لكتيبة زين الدين زيدان ولا تنوي التدعيم إلا إذا كانت الصفقات المتوقعة مناسبة للوضع المالي والفني، أما صرف أموال طائلة الآن فهو خيار غير مطروح بالمرة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع أتلتيكو مدريد بـ32 نقطة لكل منهما، وسيلتقي مع أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بشهر فبراير المقبل.