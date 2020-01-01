وكيل راموس يوضح تصريح العلكة ويعلن موقفه من الرحيل

هل يرحل القائد عن ريال مدريد؟

تحدث رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل اللاعب وموقفه من التجديد والاستمرار مع الفريق لفترة أطول.

راموس البالغ من العمر 34 سنة عقده مستمر مع ريال حتى يونيو 2021، وسط غموض حول موقفه من التوقيع على عقد جديد، أو الرحيل عن صفوف النادي لخوض تجربة جديدة.

شقيقه تحدث في تصريحات لراديو "ماركا" قائلاً:"كرة القدم تتغير بشكل مستمر، ولكن النوايا جيدة جداً من الجانبين، أتمنى اعتزاله في ريال مدريد".

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وأضاف:"هو يرغب بشدة في إنهاء مسيرته داخل النادي، وعلى حد علمي، الإدارة تريد السير في هذا الطريق أيضاً".

وتابع:"حتى اليوم لم نتحدث عن أي شيء بخصوص التجديد، ولكن لا داعي للقلق، سنبدأ المفاوضات عندما تأتي اللحظة المناسبة للجميع".

وأما عن تصريح تمديد العلكة الشهير:"كلماتي لم يتم تفسيرها بالطريقة الصحيحة، ما أردت قوله هو أن راموس سيستمر عندما يؤمن هو والنادي كذلك بأحقيته في البقاء".

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يذكر أن ريال مدريد يستعد للعودة للمباريات مرة أخرى بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث يلعب ضد إيبار بعد غد الأحد بالجولة 28 من الدوري الإسباني.