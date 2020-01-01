يويفا يستسلم لضغوطات برشلونة ومانشستر سيتي

الجدل متواصل حول مكان إقامة مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استسلم أخيرًا لضغوطات برشلونة ومانشستر سيتي وقرر إقامة مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملاعب الفرق المستضيفة وليس على الأراضي البرتغالية.

كان ويفا قد قرر استكمال دوري الأبطال في البرتغال بعدما توقفت منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وستُقام البطولة بنظام الدورة المجمعة في البرتغال، حيث ستُلعب جميع المراحل النهائية منها من مباراة واحدة بدلًا من مواجهتي ذهاب وإياب.

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مانشستر سيتي كان قد هزم ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل هدف واحد فيما عاد برشلونة بالتعادل 1-1 من مواجهة نابولي في إيطاليا، وخسر يوفنتوس أمام ليون في فرنسا 1-0 فيما سحق بايرن ميونيخ مستضيفه تشيلسي في لندن بثلاثية دون رد.

ورغم تحقيق السيتي نتيجة ممتازة ذهابًا، إلا أن مستوى ريال مدريد الرائع بعد العودة من التوقف جعل بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي يُصر على خوض لقاء الإياب في ملعبه لأنه لا يُريد أن يُفرط في أي عامل قد يُساعده على تخطي اللقاء ومواصلة المشوار القاري.

وفيما كان متوقعًا أن تُقام مباريات الإياب لتلك المواجهات في البرتغال، استسلم ويفا أخيرًا لضغوطات السيتي والبارسا وسيُعلن يوم الجمعة القادم وخلال قرعة دور الـ8 إقامة تلك اللقاءات في الملاعب المحددة سابقًا وهي ملاعب الفرق المستضيفة.

هذا يعني أن ريال مدريد سيخوض مواجهة السيتي في ملعب الاتحاد فيما سيستقبل برشلونة الفريق الفرنسي في كامب نو، وهو ما سيمنح الطرفين فرصة أكبر في التأهل لدور الـ8.

وستُلعب مباريات دور الـ16 المتبقية أيام 7 و8 أغسطس القادم، فيما ستُلعب مباريات دور الـ8 بين 12 و15 من نفس الشهر.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن تلك المواعيد لا تخدم أبدًا الفرق الإسبانية خاصة أتلتيكو مدريد الذي تأهل بالفعل لربع النهائي وسيقضي فترة طويلة دون لعب أي مباراة نظرًا لانتهاء الدوري الإسباني في 19 يوليو الجاري، فيما ستختتم الأندية الإنجليزية الدوري الإنجليزي في 26 يوليو، وستكون الأندية الإيطالية هي الأكثر استفادة من تلك المواعيد بحُكم أن الدوري الإيطالي سينتهي في الثاني من أغسطس القادم.