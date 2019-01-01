ريال مدريد يدفع 227 ألف يورو بسبب فالفيردي

لماذا كلفت مشاركة فالفيردي أمام سان جيرمان أموالًا؟

كلفت مشاركة فريدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا النادي الملكي 227 ألف يورو.

فالفيردي أصبح جزءًا أساسيًا من كتيبة ريال مدريد وساهم في عودة الفريق لتقديم أفضل أداء له منذ سنوات.

وقال رئيس نادي بنيارول الأورجوائي، مارسيلو أريكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ فريقه حصل على 227 ألف يورو من ريال مدريد بعد وصول فالفيردي إلى 20 مباراة رفقة النادي الملكي.

وأوضح أنّه في عقد بيع اللاعب عام 2015 اشترط بنيارول الحصول على 227 ألف يورو عن أول وثاني 20 مباراة يشارك فيها فالفيردي رفقة ريال مدريد على أن يتواجد في الملعب لمدة 45 دقيقة على الأقل.

وأكد أريكو أنّ الصفقة بلغت 3.6 مليون يورو مع وجود مليون يورو حوافز إضافية ليصبح الإجمالي 4.6 مليون يورو.

وسوف يحصل بنيارول على 227 ألف يورو إضافية حينما يشارك فالفيردي في 20 مباراة أخرى رفقة النادي الملكي.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي أعار اللاعب لموسم في ديبورتيفو لاكورونيا إلا أنّ الأخير هبط للدرجة الثانية ليعود فالفيردي إلى ريال مدريد ويجد فرصته مع الفريق الأول.

ويخطط ريال مدريد لمنح اللاعب عقدًا ينتهي في 2025 مع وجود شرط جزائي يصل إلى 750 مليون يورو.