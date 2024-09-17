ليس رودري فقط .. ريال مدريد يخطط لـ"جولة تسوق" تشمل آرنولد وثنائي شمال لندن!

التخطيط في المستقبل مستقبل لدى العملاق الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للقيام بجولة تسويقية موسعة، من أجل تدعيم الفريق بأفضل صورة ممكنة، بضم مجموعة من أفضل وأهم مواهب العالم بفريق واحد.

ريال تعاقد خلال الميركاتو الماضي مع كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ومن الواضح أن طموحات النادي الإسباني لا تتوقف، خاصة مع الأنباء المنتشرة حول رغبة الميرينجي في ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي.

صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية قالت إن رودري ليس اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي المطلوب في سانتياجو برنابيو، هناك أيضًا ترنت آرنولد ظهير ليفربول الذي ينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2025.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال يريد استغلال عدم وجود أي محادثات ملموسة بين ليفربول وآرنولد في الوقت الحالي، طمحًا في ضمه بسيناريو مشابه لما حدث مع مبابي ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر خلال السنوات الأخيرة الماضية.

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وتشمل الخطة كذلك التعاقد مع مدافع جديد من الطراز العالمي، مما دفع العملاق المدريدي لتوجيه أنظاره نحو شمال لندن، بوجود نية في التعاقد مع لاعب واحد من الثنائي ويليام ساليبا مدافع آرسنال أو كريستيان روميرو من توتنهام.

وفي النهاية يبدو أن المهمة قد تكون أسهل بالنسبة لآرنولد نظرًا لوضعه التعاقدي مع ليفربول، لكن الأمور ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لساليبا وروميرو لارتباطهما بعقود مع آرسنال وتوتنهام حتى صيف 2027.