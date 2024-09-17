هل يفعلها الميرنجي؟

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض جديد إلى الإسباني رودري نجم وسط الفريق، من أجل إبقائه مع الفريق الإنجليزي، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2027.

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وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن النادي الإنجليزي يعتزم التحرك لضمان تجديد عقد قائد المنتخب الإسباني، البالغ من العمر 28 عامًا، في الوقت الذي تردد فيه اهتمام ريال مدريد بخدماته.

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وأضافت: "أمر آخر يجب أخذه في الاعتبار، بالإضافة إلى المال والطموح الذي يتمتع به في السيتي، وهو أن ريال مدريد سيقدم له أشعة الشمس والعائلة".

وأوضحت أنه "في الوقت الحالي لا يوجد أي ناد آخر يمكنه التعاقد مع رودري، لا من أجل التمويل أو التطلعات الرياضية، لكن السيتي كان يشك دائمًا في أن ريال مدريد قد يتصل به يومًا ما، ويبدو أنه قد حان ذلك اليوم".

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وختمت: "ريال مدريد على استعداد لانتظار نتيجة التحقيقات التي يواجهها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمتعلقة بـ115 اتهامًا بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، حيث سيصدر الحكم النهائي مطلع العام الجديد".