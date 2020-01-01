ريال مدريد وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020

خيتافي 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

25’ ضغط متقدم من لاعبي خيتافي فى هذه الدقائق ومحاولات للإختراق من العمق

23’ تسديدة قوية من ماورو أرامباري من على حدود المنطقة لكن أمسكها تصدي لها الحارس ثيبوه كورتوا ببراعة ثم ابعدها الدفاع من مناطق الخطورة

21’ تدخل قوي من توني كروس من على حدود المنطقة على ماورو أرامباري لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب

20’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

18’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جاريث بيل لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي

17’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في منتصف الميدان في ظل أداء ضعيف للغاية من كلا الفريقين

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ محاولة المرور من جاريث بيل من الجهة اليمنى لكن ابعدها من أمامه آلان نيوم بنجاح

13’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من كاسيميرو على خايمي ماتا

12’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة بشكل كامل فى منتصف الميدان

10’ خطأ لصالح ريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من آلان نيوم على إيسكو

8’ هدأت المباراة قليلً والعب منحصر فى منتصف الميدان

7’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق فينيسيوس جونيور لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من آلان نيوم على جاريث بيل

5’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من لاعبي ريال مدريد فى محاولة بناء هجمة منظمة

4’ انطلاقة من ايسكو من خارج المنطقة ثم يمررها فى إتجاه فينيسيوس جونيور الذي حاول إرسال عرضية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

3’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق مارك كوكوريلا لكن تدخل معه كارباخال وابعدها إلى رمية تماس

2’ تمريرة من كاسيميرو فى إتجاه جاريث بيل على الجهة اليمني ومحاولة التوغل للعمق لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / فينيسيوس جونيور / ألفونس اريولا / ناتشو / فيدريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / الفارو أودريوزولا / لوكا يوفيتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / إيدير ميليتاو / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / جاريث بيل / كريم بنزيمة / إيسكو

البدلاء / لياندرو تشيتشيزولا / ديفيد تيمور / أماث ندياي / فيتورينو أنتونيس / فرانشيسكو بورتيو / خافيير إيتشكيتا / خورخي مولينا

¡Ya conocemos el once elegido por José Bordalás para enfrentarnos en la tarde de hoy al @realmadrid! 💪#VamosGeta #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/kqDYbSVgDV — C.F. (@GetafeCF) January 4, 2020

خيتافي: يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من ديفيد سوريا / داميان سواريز / داكونام ديني / ليانردو كابيرا / آلان نيوم / ماورو أرامباري / نيمانيا ماكسيموفيتش / فيصل فجر / خايمي ماتا / أنجيل رودريجيز

تشكيل الفريقين:

في المقابل يتواجد خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ليجد نفسه في الصراع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، والذي سيسعى للتأهل له بعد أن نجح مؤخرًا في التأهل لدور 32 من النسخة الحالية للدوري الأوروبي

يتواجد المرينجي في المركز الثاني بعد أن تعثر أمام أتلتيك بلباو وتعادل معه سلبيًا على ملعبه ووسط جمهوره، في مباراة عاند فيها الحظ الملكي بقوة بعد أن ارتطمت الكرة في العارضة والقائمين أكثر من مرة، ليترك برشلونة متصدرًا لجدول الترتيب بفارق نقطتين عنه.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./